Pascal Praud interpelle Florence Parly sur sa réaction à la tribune d’une vingtaine de généraux : « Interpréter cela comme un appel à la guerre civile c’est juste malhonnête intellectuellement »

Dans un nouveau numéro de L’Heure des Pros diffusé ce lundi 26 avril, Pascal Praud a commenté la récente tribune signée par plusieurs généraux à la retraite publiée dans Valeurs Actuelles. À ce sujet, présentateur de CNews a critiqué la réaction de la ministre des Armées, Florence Parly, qui a qualifié cette démarche d' »irresponsable. »

« Ils (les partisans haineux et fanatiques, ndlr) méprisent notre pays, ses traditions, sa culture et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire, ainsi s’en prennent-ils, par le biais de statues, à d’anciennes gloires militaires et civiles en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. » Et de s’adresser une nouvelle fois à la ministre des Armées : « C’est irresponsable de dire ça ? J’interroge Madame Parly. C’est irresponsable ?« , s’est-il agacé.