Andréa Colonnetta, 22 ans, étudiant italien de la région de Calabre s’est fait tatouer le QR code prouvant qu’il était vacciné sur le bras.

« C’est plutôt original, j’aime bien être différent », a expliqué Andrea Colonnetta, qui vit à Reggio de Calabre, dans le sud de l’Italie, au journal Corriere della Calabria, après que ses photos sur Instagram et TikTok en ont fait une petite célébrité locale.

Andrea a donc fait dupliquer la preuve de sa vaccination sur son biceps. « Comme ça, je l’ai toujours avec moi »

“J’aime me démarquer” a confié le jeune homme originaire de la région de Calabre. Selon les médias italiens qui relaient l’histoire, les parents du tatoué ont appris la nouvelle par le bouche à oreille et ont invité leur fils ” à se montrer plus réfléchi et moins impulsif dans sa prise de décision”.