Patrick Pelloux : « On sait qui va mourir de cette vague, ceux qui ne seront pas vaccinés »

Dans un propos tendant à justifier l’obligation vaccinale, l’urgentiste a déclaré que le profil des morts de la cinquième vague du Covid-19 était connu, mais les chiffres relativisent ses dires.

Depuis le début de la crise du Covid, voilà bientôt deux ans, les médecins se succèdent sur les plateaux de télévision au gré de la météo épidémique. Et l’urgentiste le plus célèbre de France, Patrick Pelloux, ne déroge pas à la règle.

Dans un passage sur le plateau de l’émission C dans l’air diffusé le 3 décembre sur France 5, il a estimé que les non-vaccinés menaçaient la stratégie de lutte contre l’épidémie, plaidant pour l’obligation vaccinale.

#Covid19 « On sait qui va mourir de cette vague, ceux qui ne seront pas vaccinés. On sait les populations à risque. Le gouvernement ne va pas pouvoir faire autrement que de rendre obligatoire la #vaccination parce que cela va durer très longtemps ». @PatrickPelloux dans #cdanslair pic.twitter.com/lTrYTadyRR — C dans l’air (@Cdanslair) December 3, 2021

«Je crois qu’en effet on est arrivé au bout d’un cycle, on s’est tous mis à expliquer les vaccins. On est arrivé quand même à un bon score, je trouve, sur la vaccination mais il reste 6 millions [environ de non-vaccinés]», a-t-il expliqué.

Et au médecin d’estimer qu’on «ne peut pas remettre en cause toute la politique et toute l’économie et toute la charge sociale et les écoles» en refusant le vaccin.

«Ces 6 millions, on sait qui va mourir là de cette vague, on le sait, c’est ceux qui ne seront pas vaccinés», a-t-il affirmé par ailleurs, déclarant qu’il allait falloir «faire un choix» sur l’obligation vaccinale.

