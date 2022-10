Pepe Escobar : La terreur sur le pont de Crimée oblige la Russie à déclecher ‘Shock & Awe’

L’attaque terroriste contre Krymskiy Most – le pont de Crimée – a été la goutte d’eau proverbiale qui a fait déborder le vase en Eurasie. Le président russe Vladimir Poutine l’ a bien résumé : « Il s’agit d’une attaque terroriste visant à détruire l’infrastructure civile critique de la Fédération de Russie.

Le chef de la commission d’enquête russe, Alexander Bastrykin, a confirmé face à face avec Poutine que l’acte de terreur sur le pont avait été menée par le SBU – les services spéciaux ukrainiens.

Bastrykin a déclaré à Poutine : nous avons déjà établi l’itinéraire du camion, où l’explosion a eu lieu. Bulgarie, Géorgie, Arménie, Ossétie du Nord, Krasnodar… Les porteurs ont été identifiés. Avec l’aide d’agents du FSB, nous avons réussi à identifier les suspects.

Les renseignements russes ont divulgué des informations cruciales au correspondant militaire Alexander Kots.

La cargaison a été commandée par un citoyen ukrainien : des explosifs emballés dans 22 palettes, en rouleaux de film sous film plastique, ont été acheminés de Bulgarie vers le port géorgien de Poti. Ensuite, la cargaison a été chargée sur un camion avec des plaques d’immatriculation étrangères et a été acheminée par voie terrestre vers l’Arménie.

Le dédouanement à la frontière entre l’Arménie et la Russie s’est déroulé sans heurts – conformément aux règles de l’Union douanière eurasienne (la Russie et l’Arménie sont membres de l’Union économique eurasienne, ou EAEU). La cargaison a évidemment évité d’être détectée par les rayons X. Cet itinéraire est standard pour les camionneurs se rendant en Russie.

Le camion est ensuite rentré en Géorgie et a de nouveau traversé la frontière russe, mais cette fois par le poste de contrôle d’Upper Lars. C’est le même que celui utilisé par les Russes fuyant la mobilisation partielle. Le camion s’est retrouvé à Armavir, où la cargaison a été transférée dans un autre camion, sous la responsabilité de Mahir Yusubov : celui qui est entré dans le pont de Crimée en provenance du continent russe.

Très important : le transport d’Armavir à une adresse de livraison à Simferopol aurait dû avoir lieu les 6 et 7 octobre : c’est-à-dire à l’occasion de l’anniversaire du président Poutine le vendredi 7. Pour une raison inexpliquée, cela a été reporté d’une journée.

Le conducteur du premier camion témoigne déjà. Yusubov, le conducteur du deuxième camion – qui a explosé sur le pont – était « aveugle » : il n’avait aucune idée de ce qu’il transportait et est mort.

À ce stade, deux conclusions s’imposent.

Premièrement : il ne s’agissait pas d’un attentat-suicide à la bombe dans un camion de style ISIS – l’interprétation préférée au lendemain de l’attaque terroriste.

Deuxièmement : l’emballage a très certainement eu lieu en Bulgarie. Cela, comme les renseignements russes l’ont implicitement laissé entendre, indique l’implication de « services spéciaux étrangers ».

« Un mirage de cause à effet »

Ce qui a été révélé en public par les services secrets russes ne raconte qu’une partie de l’histoire. Une évaluation incandescente reçue par The Cradle d’une autre source de renseignements russe est bien plus intrigante.

Au moins 450 kg d’explosifs ont été utilisés dans l’explosion. Pas sur le camion, mais monté à l’intérieur de la travée du pont de Crimée. Le camion blanc n’était qu’un leurre des terroristes « pour créer un mirage de cause à effet ». Lorsque le camion a atteint le point sur le pont où les explosifs étaient montés, l’explosion a eu lieu.

Selon la source, des employés des chemins de fer ont déclaré aux enquêteurs qu’il existait une forme de détournement électronique ; les opérateurs terroristes ont pris le contrôle de la voie ferrée, de sorte que le train transportant du carburant a reçu l’ordre de s’arrêter en raison d’un faux signal indiquant que la route devant était occupée.

Les bombes montées sur les travées du pont étaient une hypothèse de travail largement débattue dans les chaînes militaires russes au cours du week-end, ainsi que l’utilisation de drones sous-marins.

Au final, le plan assez sophistiqué n’a pas pu suivre le timing forcément rigide. Il n’y avait pas d’alignement au millimètre près entre les charges explosives montées, le camion qui passait et le train de carburant arrêté dans ses rails. Les dégâts étaient limités et facilement maîtrisés. Le combo charges/camion a explosé sur la voie extérieure droite de la route. Les dommages n’étaient que sur deux sections de la voie extérieure, et peu sur le pont de chemin de fer.

En fin de compte, Terror on the Bridge a donné une courte victoire de relations publiques à la Pyrrhus – dûment célébrée dans tout l’Occident collectif – avec un succès pratique négligeable : le transfert de cargaisons militaires russes par chemin de fer a repris en environ 14 heures.

Et cela nous amène à l’information clé de l’évaluation de la source de renseignement russe : le polar.

C’était un plan du MI6 britannique, précise cette source, sans donner plus de détails. Ils précise-t-il, jouent dans l’ombre en tant que « services spéciaux étrangers ».

Il est assez révélateur que les Américains se soient précipités pour établir un déni plausible. Le proverbial « fonctionnaire du gouvernement ukrainien » a déclaré au Washington Post, porte-parole de la CIA, que c’était le SBU qui l’avait fait. C’était une confirmation directe d’un rapport de l’Ukrainska Pravda basé sur un « responsable de l’application des lois non identifié ».

Le trifecta parfait de la ligne rouge

Déjà, au cours du week-end, il était clair que la ligne rouge ultime avait été franchie. L’opinion publique et les médias russes étaient furieux. Malgré tout son statut de merveille d’ingénierie, Krymsky Most ne représente pas seulement une infrastructure critique ; c’est le symbole visuel du retour de la Crimée à la Russie.

De plus, il s’agissait d’une attaque terroriste personnelle contre Poutine et l’ensemble de l’appareil de sécurité russe.

Nous avons donc eu, dans l’ordre, des terroristes ukrainiens qui ont fait exploser la voiture de Darya Dugina dans une banlieue de Moscou (ils l’ont admis) ; Les forces spéciales US/UK ont (partiellement) soufflé Nord Stream et Nord Stream 2 (ils ont admis puis se sont rétractés) ; et l’attaque terroriste contre Krymsky Most (encore une fois : admise puis rétractée).

Sans parler du bombardement de villages russes à Belgorod, de la fourniture par l’OTAN d’armes à longue portée à Kiev et des exécutions routinières de soldats russes.

Darya Dugina, Nord Streams et Crimea Bridge font un acte de guerre triomphal.

Cette fois, la réponse était donc inévitable – sans même attendre la première réunion depuis février du Conseil de sécurité russe prévue dans l’après-midi du 10 octobre.

Moscou a lancé la première vague d’un Shock’n Awe russe sans même changer le statut de l’opération militaire spéciale (SMO) en opération antiterroriste (CTO), avec toutes ses graves implications militaires/juridiques.

Après tout, avant même la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, l’opinion publique russe était massivement favorable au retrait des gants. Poutine n’avait même pas prévu de réunions bilatérales avec l’un de ses membres. Des sources diplomatiques laissent entendre que la décision de laisser tomber le marteau avait déjà été prise ce week-end.

Shock’n Awe n’a pas attendu l’annonce d’un ultimatum à l’Ukraine (qui pourrait arriver dans quelques jours) ; une déclaration de guerre officielle (pas nécessaire); ou même en annonçant quels « centres de décision » en Ukraine seraient touchés.

La frappe éclair transformant de facto le SMO en CTO signifie que le régime de Kiev et ceux qui le soutiennent sont désormais considérés comme des cibles légitimes, tout comme ISIS et Jabhat al-Nosra lors de l’opération anti-terroriste (ATO) en Syrie.

Et le changement de statut – il s’agit maintenant d’une véritable guerre contre le terrorisme – signifie que mettre fin à tous les volets du terrorisme, physique, culturel, idéologique, est la priorité absolue, et non plus la sécurité des civils ukrainiens. Au cours de la SMO, la sécurité des civils était primordiale. Même l’ONU a été forcée d’admettre qu’en plus de sept mois de SMO, le nombre de victimes civiles en Ukraine a été relativement faible.

Entrez ‘Commandant Armageddon’

Le visage de Russian Shock’n Awe est le commandant russe des forces aérospatiales, le général d’armée Sergey Surovikin : le nouveau commandant en chef du SMO/CTO désormais totalement centralisé.

Des questions ont été posées sans arrêt : pourquoi Moscou n’a-t-il pas pris cette décision en février dernier ? Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Kiev apprend maintenant qu’ils se sont trompés de gars. Surovikin est largement respecté – et craint : son surnom est « Général Armageddon ». D’autres l’appellent « Cannibal ». Le légendaire président tchétchène Ramzan Kadyrov – également colonel général dans l’armée russe – loue abondamment Surovikin comme « un vrai général et guerrier, un commandant expérimenté, volontaire et clairvoyant ».

Surovikin est commandant des forces aérospatiales russes depuis 2017 ; il a reçu le titre de Héros de la Russie pour sa direction sensée de l’opération militaire en Syrie; et avait une expérience de terrain en Tchétchénie dans les années 1990.

Surovikin est le Dr Shock’n Awe avec carte blanche complète. Cela a même rendu vaines les spéculations selon lesquelles le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major général Valery Gerasimov ont été démis de leurs fonctions ou contraints de démissionner, comme l’a spéculé la chaîne Telegram du groupe Wagner Gray Zone.

Il est toujours possible que Choïgou – largement critiqué pour les récents revers militaires russes – soit finalement remplacé par le gouverneur de Tula, Alexei Dyumin, et Gerasimov par le commandant en chef adjoint des forces terrestres, le lieutenant-général Alexander Matovnikov.

Mais c’est presque hors de propos : tous les regards sont tournés vers Surovikin.

Le MI6 a des taupes bien placées à Moscou, relativement parlant. Les Britanniques avaient prévenu le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l’état-major général que les Russes lanceraient une « frappe d’avertissement » ce lundi.

Ce qui s’est passé n’était pas une « frappe d’avertissement », mais une offensive massive de plus de 100 missiles de croisière lancés « depuis les airs, la mer et la terre », comme l’a noté Poutine, contre « l’énergie, le commandement militaire et les installations de communication ».

Le MI6 a également noté que « la prochaine étape » sera la destruction complète de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine. Ce n’est pas une « prochaine étape » : c’est déjà en train de se produire. L’alimentation électrique est complètement coupée dans cinq régions, dont Lviv et Kharkov, et il y a de graves interruptions dans cinq autres, dont Kiev.

Plus de 60 % des réseaux électriques ukrainiens sont déjà hors service. Plus de 75 % du trafic Internet a disparu. La guerre netcentrique Starlink d’ Elon Musk a été « déconnectée » par le ministère de la Défense.

Shock’n Awe progressera probablement en trois étapes.

Premièrement : Surcharge du système ukrainien de défense aérienne (déjà activé).

Deuxièmement : Plonger l’Ukraine dans l’âge des ténèbres (déjà en cours).

Troisièmement : Destruction de toutes les installations militaires majeures (la prochaine vague).

L’Ukraine est sur le point d’embrasser l’obscurité presque totale dans les prochains jours.

Politiquement, cela ouvre un tout nouveau jeu . Compte tenu de l’« ambiguïté stratégique » de Moscou, il pourrait s’agir d’une sorte de Tempête du désert remixée (frappes aériennes massives préparant une offensive terrestre) ; ou, plus vraisemblablement, une « incitation » à forcer l’OTAN à négocier ; ou simplement une offensive de missiles systématique et implacable mélangée à la guerre électronique (EW) pour briser définitivement la capacité de Kiev à faire la guerre.

Ou cela pourrait être tout ce qui précède.

Comment un Empire occidental humilié peut-il faire monter les enchères maintenant, à moins de devenir nucléaire, reste une question clé. Moscou a fait preuve d’une retenue admirable pendant trop longtemps.

Personne ne devrait jamais oublier que dans le vrai Grand Jeu – comment coordonner l’émergence du monde multipolaire – l’Ukraine n’est qu’un simple spectacle secondaire.

Mais maintenant, les tireurs de ficelle feraient mieux de se mettre à l’abri, car le général Armageddon est en liberté.

Pepe Escobar

Bruno Bertez