Peter Schiff : la Grande Dépression 2.0 est imminente

Peter Schiff a participé à l’émission I’m Right with Jesse Kelly sur First TV pour parler de l’état de l’économie, de l’inflation et de la crise financière en cours. Peter a prévenu que nous nous dirigions tout droit vers la Grande Dépression 2.0.

Jesse a commencé l’émission en notant que l’indice des prix à la consommation (IPC) est tombé à 4,9 % en avril. C’est une amélioration, n’est-ce pas ? Peter a répondu : « Je pense que ce n’est pas aussi grave que ça l’était, mais ce n’est pas bon ».

Si vous pensiez que les prix étaient élevés auparavant, ils viennent d’augmenter encore de 4,9 % par rapport à leur niveau d’il y a un an, et c’était déjà beaucoup par rapport à leur niveau d’il y a un an ».

Peter a rappelé à l’auditoire que les chiffres de l’IPC du gouvernement ne sont pas honnêtes.

Il faut en fait doubler les chiffres officiels pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe réellement au niveau des prix. Ainsi, si le gouvernement affirme que les prix ont augmenté de 4,9 %, ils sont probablement plus proches de 9,8 %. Cela donne une meilleure idée de ce à quoi les Américains sont confrontés ».

Peter explique que la méthode de calcul de l’IPC a été conçue pour produire un chiffre plus bas.

Le gouvernement n’a pas besoin de mentir. L’IPC le fait pour lui ».

Jesse a déclaré que la Fed était confrontée à un « marché du diable ». Elle doit choisir entre des taux d’intérêt élevés et une forte inflation. Peter a déclaré que nous aurons les deux.

Les taux d’intérêt sont des prix. C’est le prix que vous payez lorsque vous empruntez de l’argent. Ce prix augmente, comme le prix de tout le reste. En fait, les charges d’intérêts représentent une part importante de toutes les entreprises. … Lorsque les intérêts augmentent, il s’agit d’un coût supplémentaire que vous devez répercuter sur vos clients en augmentant vos prix. Il s’agit donc d’une spirale auto-entretenue ».

Selon Peter, ce dont nous avons réellement besoin pour lutter contre l’inflation, c’est de réduire les dépenses publiques.

Le gouvernement doit réduire ses dépenses, mais ce n’est pas le cas. En fait, ils font le contraire. Sous Biden, le gouvernement augmente les dépenses, ce qui jette de l’huile sur le feu de l’inflation ».

Alors, comment cela peut-il aboutir à autre chose qu’un désastre ?

Il n’en est rien.

C’est la seule façon d’y parvenir, car tant qu’il n’y aura pas de catastrophe, nous continuerons à faire des pieds et des mains ».

Selon Peter, la crise prendra la forme d’une crise de la dette souveraine et d’une crise monétaire.

Elle sera donc bien plus grave que la crise financière classique de 2008. Car cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les prêts hypothécaires à risque qui poseront problème. Ce sera la dette du Trésor américain qui posera problème. Personne ne voudra détenir notre dette souveraine en raison du niveau élevé de l’inflation. Et cela va également créer une crise du dollar. C’est vers cela que nous nous dirigeons et c’est un grand désastre ».

Peter a déclaré que tout le monde prétend que nous allons connaître une crise si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette.

Non, nous aurons une crise si nous relevons le plafond de la dette. Parce que nous avons continué à relever le plafond de la dette au lieu de nous attaquer au vrai problème, qui n’est pas le plafond, mais la dette. Le plafond serait la solution au problème si l’on cessait de le relever ».

Peter poursuit en expliquant l’impact d’une crise monétaire sur l’Américain moyen, soulignant que nous bénéficions d’un niveau de vie plus élevé en raison du rôle du dollar en tant que monnaie de réserve. Par conséquent, les partenaires commerciaux des États-Unis sont prêts à accepter les dollars imprimés par le pays. Ils prêtent ensuite ces dollars aux États-Unis en achetant des bons du Trésor et d’autres titres de la dette américaine.

En gros, nous achetons des produits à des prix plus bas et nous empruntons de l’argent à des taux d’intérêt plus bas ».

Si le monde cesse de vouloir des dollars américains parce qu’il n’a plus confiance dans le futur pouvoir d’achat de la monnaie américaine dans le taux de change du dollar par rapport à leurs propres monnaies, les prix de tout ce que les Américains veulent acheter augmenteront considérablement. Parallèlement, le coût des emprunts augmentera lui aussi considérablement.

Les Américains voient donc leur niveau de vie baisser considérablement. Car si le prix de tout augmente, ils ne peuvent plus se permettre d’acheter. Ainsi, beaucoup de choses que nous tenons pour acquises, nous ne pouvons plus nous les offrir. Et dans la mesure où nous devons emprunter de l’argent, nous ne pouvons pas nous le permettre non plus. C’est donc toute l’économie qui s’effondre, et c’est le désastre vers lequel nous nous dirigeons. »

Jesse a déclaré : « Pour moi, cela ressemble à une Grande Dépression, voire pire. » Et Peter est d’accord.

Oui, ce sera probablement pire. Il s’agit bien d’une dépression, mais à la différence de celle des années 1930, où les gens ont au moins bénéficié d’une baisse des prix qui les a un peu soulagés. Pendant la dépression, on perdait son emploi, mais au moins le coût de la vie baissait. Et si vous ne perdiez pas votre emploi, votre situation s’améliorait parce que vous aviez votre salaire et que celui-ci augmentait en raison de la baisse des prix à la consommation dans les années 1930. Mais cette fois-ci, même les personnes qui ne perdent pas leur emploi vont souffrir parce qu’elles vont perdre la valeur de leur salaire. Ils vont perdre la valeur de leurs économies. Parce que tout ce dont vous avez besoin pour acheter sera beaucoup plus cher. Et cela va alourdir le fardeau des chômeurs. Non seulement ils vont se retrouver sans emploi, mais leurs économies vont être détruites. Et même s’ils reçoivent des chèques du gouvernement, cela ne suffira pas pour acheter les produits de première nécessité ».

Pourquoi les pouvoirs en place ne voient-ils rien venir ? Peter dit qu’ils ne le font jamais. Ou s’ils le font, ils mentent.

Pourquoi n’ont-ils pas vu venir 2008 ? C’était évident. Pourquoi n’ont-ils pas vu ce problème d’inflation ? Je veux dire qu’ils prétendaient qu’il était transitoire alors qu’il était évident qu’il ne l’était pas. Quand il s’agit du gouvernement, tout n’est qu’une question d’image. Ils ne seront jamais honnêtes. Soit ils mentent sur ce qui va se passer, soit ils sont tellement ignorants qu’ils ne peuvent pas voir ce qui est clairement évident pour quiconque examine objectivement les faits. Vous devez donc penser par vous-même et reconnaître que le gouvernement ne vous préviendra jamais d’une crise. Il suffit de s’y préparer soi-même ».

Traduction de Schiff Gold par Aube Digitale