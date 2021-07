Un auditeur de RMC prend la parole à l’antenne face à Emmanuel Lechypre et Laurent Neumann. Son frère médecin et sa femme infirmière refusent de se faire vacciner.

Il pointe du doigt les journalistes qui ne font plus leur travail correctement et prennent pour parole d’évangile ce que disent les médecins, alors qu’il suffirait simplement de faire un peu d’investigation. Nous voyons clairement la mauvaise foi de Neumann et Lechypre soutenant que ses propos sont faux, et que le document qu’il cite dit tout le contraire de ce qu’il avance.

En cherchant un peu nous avons retrouvé cet article du Vidal que les journalistes ont prétendu être en train consulter : Vaccin Pfizer/Biontech contre la Covid-19 : enfin des données à analyser !

Une explication à cette « incompréhension » serait que l’auditeur a en main le Vidal 2020 et les « journalistes » l’édition 2021. Le Vidal est distribué gratuitement à la moitié des médecins qui pourront prescrire les produits y figurant. Le Vidal est entièrement financé par les labos (l’inscription d’un médicament coûte 10 000 à 15 000 € par an).

Les médecins qui prescrivent peu ou mal devront le payer 70 € — l’édition reliée, très décorative, coûte le double. Le frère de l’auditeur, trop près de ses sous, n’a donc pas acheté le dernier. Il n’est pas au courant que, en quelques mois, le vaccin est devenu désormais 100 % efficace, toujours d’après le Vidal. Comme la Bible, c’est un texte saint, mais évolutif en fonction des interprétations des exégètes.

D’où l’incompréhension d’un plateau de journalistes bien informés et compétents. Douter de leur impartialité, comme de celle du Vidal, relèverait de la pure mauvaise foi.



