Pfizer ne fera plus de publicité sur Twitter à cause de l’arrivée d’Elon Musk

Être milliardaire ne suffit plus à plaire aux milliardaires comme Albert Bourla, PDG de Pfizer dont le bénéfice net a progressé de 78 %. Son groupe pharmaceutique avait annoncé le 28 juillet 2022 un chiffre d’affaires record de 27,7 milliards de dollars. Son vaccin n’arrête pas le virus, en revanche il attire les dollars !

Alors que Elon Musk achète Twitter pour la somme de 40 milliards d’euros, un vent de contestation se lève au sein de l’État profond qui voit d’un mauvais œil l’arrivée de celui qui promet plus de démocratie, donc moins de censure, sur son média social. C’est pour cette raison que Pfizer a décidé de fuir la plateforme et a suspendu sa publicité. D’autres entreprises veulent faire pression : General Motors, Ford, General Mills (GIS), Oreo (Mondelez), Audi (Volkswagen)… ont emboîté le pas. Selon le Wall Street Journal, « un dirigeant d’une grande agence de publicité a déclaré que environ vingt de ses clients avaient temporairement suspendu leurs dépenses sur Twitter ».

Le propriétaire de Tesla et de SpaceX annonce la manipulation en marche et les répercutions « Twitter a connu une baisse massive de ses revenus, en raison de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu et que nous avons tout fait pour apaiser les activistes. Extrêmement foiré ! Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique. »

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022