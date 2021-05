Dans les 4 vérités ce jeudi 13 mai 2021, Caroline Roux reçoit Florian Philippot, président des Patriotes

« On est embarqué depuis un an et quelques dans une stratégie folle. » En ce qui concerne la mise en place du pass sanitaire, il trouve cela « très choquant ». « On n’est pas du bétail, argumente-t-il. Elle est où la liberté ? Elle n’est pas au bout d’une seringue ni en flashant un QR Code. »