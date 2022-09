Pierre Jovanovic : Les riches sont en train de gagner la guerre

Pierre Jovanovic nous présente avec son humour habituel la tragi-comédie de la politique mondiale. Tout d’abord, de bancaire en 2008, la crise est devenue énergétique. Son but est de contrôler la population (voitures électriques, compteurs Linky) tout en organisant la pénurie d’énergie. De façon tout aussi paradoxale, d’honnêtes citoyens — au Liban, pour l’instant — en sont réduits à braquer les banques qui ont volé leurs économies. De même, le libéralisme, en principe favorable à la concurrence, veut supprimer toute concurrence par la destruction des États. Le « Nous sommes en guerre — contre les peuples — et nous l’avons gagnée », de Warren Buffett et de son clône Macron, va-t-il déboucher sur une nouvelle guerre ? On n’en serait pas à un paradoxe près.



