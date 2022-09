Piers Corbyn, astrophysicien et météorologue, affirme que les fanatiques du climat « sont des acharnés en quête d’argent »

L’écologie, c’est le socle du pur et dur mondialiste, elle seule dépasse les frontières (WS)

Piers Corbyn – physicien, météorologue et frère aîné de l’ancien leader du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn – a expliqué au présentateur choqué que le climat « a toujours changé, mais cela n’a rien à voir avec l’humanité ».

L’astrophysicien pense au contraire que les changements climatiques de la Terre et de ses conditions météorologiques sont dictés principalement par l’activité cyclique à la surface du soleil (et non, point barre, par les effets du dioxyde de carbone dans l’atmosphère).