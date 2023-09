Plainte de Reiner Fuellmich contre l’OMS et Davos

par Collectif

Une équipe de plus de 1000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux, dirigée par l’Allemand Reiner Fuellmich, l’un des avocats les plus puissants d’Europe, a lancé la plus grande plainte de l’histoire appelée «Nuremberg 2» contre l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et le Davos Group (Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, âgé de plus de 80 ans) pour crimes contre l’humanité.

Le Dr Reiner Fuellmich est un avocat germano-américain, c’est lui qui a gagné des procès de plusieurs millions de dollars contre l’escroquerie de la Deutsche Bank et celui contre Volkswagen pour l’escroquerie du Dieselgate. Il est l’un des fondateurs de la «commission d’enquête de la Couronne allemande». Fuellmich et son équipe ont rassemblé des milliers de preuves scientifiques démontrant le manque total de fiabilité des tests PCR et la fraude qui les sous-tend. Fuellmich parlait alors des vaccins et constatait qu’«ils n’ont rien à voir avec les vaccins, mais font partie d’expériences génétiques». Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux établis par un personnel médical corrompu, le vaccin «expérimental» lui-même viole l’article 32 de la Convention de Genève.

Selon l’article 32 de la IVe Convention de 1949, «les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas nécessaires au traitement médical d’une personne» sont interdites. Selon l’article 147, la réalisation d’expériences biologiques sur des êtres humains constitue une violation grave de la Convention. Le vaccin «expérimental» viole les 10 codes de Nuremberg, qui prévoient la peine de mort pour ceux qui enfreignent ces traités internationaux». Fuellmich a également ajouté que tout cela était prévu depuis longtemps pour être mis en œuvre en 2050. «Mais ensuite, les ficelles sont devenues gourmandes et ont décidé d’anticiper les plans d’abord en 2030 et finalement en 2020 dans cette précipitation où ils font tant d’erreurs. Par exemple, les fabricants de vaccins n’avaient pas prévu qu’il y aurait autant d’effets secondaires et de décès». «L’Europe», poursuit Fuellmich, «qui est le principal champ de bataille de cette guerre. C’est parce qu’elle est complètement en faillite. Les fonds de pension ont été complètement pillés. C’est pourquoi ils veulent prendre le contrôle de l’Europe avant que les gens ne le sachent. Qu’est-ce qui se passe».

Mais qui sont ces gens qui tirent les ficelles ? Selon Fuellmich, il s’agit d’un groupe d’environ 3000 super-riches. La clique de Davos autour de Klaus Schwab fait partie de ce groupe. Que veulent-ils ?

«Un contrôle total sur l’être humain. Ils soudoient les médecins, le personnel hospitalier et les politiques. Les personnes qui ne coopèrent pas sont menacées. Ils utilisent toutes sortes de techniques psychologiques pour manipuler les gens».

«Les médias grand public», résume Fuellmich, «racontent une fausse réalité et disent que la majorité des gens sont favorables aux mesures et aux vaccins. Cela n’est certainement pas vrai.

Par exemple, presque tous ceux à qui je parle en Allemagne savent qu’un masque ne protège de rien, car entre-temps presque tout le monde est informé par les médias alternatifs. Les anciens médias sont en train de mourir».

Le conseil de Fuellmich ?

«Diffusez la vérité et les faits le plus largement possible et ne gaspillez pas votre énergie avec des gens qui sont désespérément vaccinés. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Beaucoup de gens vont mourir».

source : Mondialisation