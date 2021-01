Pompeo accuse l’Iran d’avoir aider à organiser les attentats du 9/11, sans fournir aucune preuve

Dans un discours à Washington, huit jours avant la fin du mandat de Donald Trump, Mike Pompeo accuse sans aucune preuve l’Iran d’être la « nouvelle base » d’Al-Qaeda.

« Al-Qaïda a une nouvelle base : c’est la République islamique d’Iran. Le résultat, c’est que la création diabolique de Ben Laden est en passe de se renforcer et d’accroître ses moyens d’action », a expliqué M. Pompeo.

« Si nous ignorons cet axe Iran/Al-Qaïda, c’est à nos risques et périls. Nous devons le reconnaître. Nous devons l’affronter. Nous devons le vaincre », a-t-il martelé.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a immédiatement répondu aux accusations de son homologue américain, en renvoyant les Etats-Unis à leurs liens avec l’Arabie saoudite notamment.

« Personne n’est dupe. Tous les terroristes du 11 Septembre venaient des destinations favorites de M. Pompeo au Moyen-Orient; aucun d’Iran », a écrit Mohammad Javad Zarif.

La majorité des auteurs des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis était d’origine saoudienne.

From designating Cuba to fictitious Iran « declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal » is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.

No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo‘s favorite ME destinations; NONE from Iran.

— Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2021