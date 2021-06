Pascal 64 ans, motard et Gilet jaune écope d’une peine aménageable d’un an de prison pour avoir décroché les drapeaux européens d’une mairie dans les Alpes-Maritimes et s’être rebellé lors de l’interpellation.

Selon les informations de CNews et Nice-Matin, un homme de 64 ans a écopé le 28 mai d’une peine aménageable d’un an de prison pour avoir décroché quatre drapeaux européens ornant la façade de l’hôtel de ville à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) le 6 mai, avant de se rebeller lors de son interpellation sous l’emprise de l’alcool, toujours selon cette même source.

Selon CNews, le prévenu a d’ailleurs justifié son geste par un propos politique en rappelant le vote négatif des Français au référendum portant le projet de traité constitutionnel européen en 2005.

Il a également qualifié son geste de «pitrerie» tout en reconnaissant une erreur. Il a notamment eu une parole malheureuse à l’égard d’une des deux femmes gendarmes qui l’ont interpellé, la qualifiant de «cocotte».

Contacté par téléphone, l’avocat du prévenu, maître Philippe Boufflers, a rappelé que le procureur avait demandé deux ans de prison ferme avec un mandat de dépôt à l’encontre du Gilet jaune. L’homme a également été condamné aux dépens et à verser 500 euros à chacune des deux militaires en plus de la peine de privation de liberté aménageable.

