Pour avoir prescrit des vitamines C, D et du zinc en Ehpad, le Dr Bourgeon sera convoqué par l’Ordre des médecins

Accusé de prescription de vitamines !

Cette fois l’accusation porte sur la prescription de prescrire et de vitamines C et D à des résidents d’Ehpad. Le véritable motif de la convocation est en fait sa prise de position sur le passeport vaccinal (site *imazpress) :

« Depuis un an, les pouvoirs publics et les médias se sont acharnés à faire croire à la population :

– Qu’un virus extrêmement dangereux et mortel circulait,

– Que nous n’avons plus de système immunitaire naturel pour nous protéger de ce virus,

– Qu’il n’existe aucun traitement,

– Que seul le vaccin peut nous sauver et nous autoriser à revenir à une vie normale,

– Que le Pass Sanitaire permet de gérer mieux les épidémies

Rien de tout cela n’est vrai. Quel est donc le but de ces mensonges sinon de guider les populations vers une issue précise ? Cette issue serait l’obligation de détenir un QR Code, un » passeport » pour avoir accès aux droits imprescriptibles qui sont les nôtres depuis notre naissance. Faisant ainsi de ceux-ci des droits conditionnels. Mesurons la portée d’un tel renversement : une poignée de dirigeants s’octroient le pouvoir de modifier ce qui est la base des

Droits de l’Homme ! Et ceci, en usant de procédés manipulatoires. Le président Macron a ainsi prétendu qu’il n’était pas favorable à l’obligation vaccinale et les Français se sont sentis soulagés. Il a transformé l’appellation « Passeport Vaccinal » en « Passeport Sanitaire » qui semble bien plus anodin. »