Pour Bruno Le Maire, « la vie en France sous Marine Le Pen » « c’est l’inefficacité, l’incompétence et l’injustice »

Le ministre a dénoncé sur franceinfo une « vie » où « ce serait plus de divisions entre les Français, moins de solidarité » et où « nous serions les alliés de Vladimir Poutine ».

« La réalité du programme de Marine Le Pen c’est l’inefficacité, l’incompétence et l’injustice », a estimé ce jeudi sur franceinfo Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et soutien du candidat Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. Il a décrit ce que serait, selon lui, « la vie en France sous Marine Le Pen », la candidate du Rassemblement national : « Ce serait plus de divisions entre les Français, plus de querelles, plus de tensions, moins de solidarité, moins d’unité de la nation française ».

« Ce serait une France avec moins de souveraineté puisque nous serions aujourd’hui les alliés de Vladimir Poutine, contre le camp de Volodymyr Zelensky pour qui, elle l’a dit elle-même, elle n’a pas beaucoup d’admiration. »