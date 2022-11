Pour Idriss Aberkane, Twitter va redevenir un réseau social libre grâce à Elon Musk, et bien plus encore…

Elon Musk a acheté Twitter, et c’est l’hystérie dans les médias qui invoquent même le retour du fascisme. Pourtant cela ne leur pose pas de problème que leurs maîtres soient de grands oligarques. La liberté d’expression est pourtant censée être la pierre angulaire des sociétés américaine et française.

C’est « l’élite Wok » qui a aidé Elon Musk à se lancer, et elle va sans doute essayer de lui reprendre ce qu’elle lui a donné ! Il est loin le temps où Barak Obama encourageait Elon Musk à développer ses lanceurs avec SpaceX (en 2009)… Pour Idriss Aberkane, le rachat de Twitter (après une jolie négociation d’Elon Musk) va nous rendre la démocratie et la liberté d’expression.

Par exemple, les vrais médecins vont pouvoir s’y exprimer à la place des petits étudiants en médecine vendeurs de Remdesivir. Et Twitter ne sera plus un bastion du Wokistan ! Mais Musk va prendre de sacrés scuds, ça on peut en être sûr, car il commence sérieusement à emmerder l’élite politique américaine… D’autant plus que son véritable projet est la création d’un véritable écosystème de prise de parole libre mais aussi de moyens de paiement et de financement inconfiscables par les « élites ». Explications :