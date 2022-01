Pour la première fois, Brigitte Macron répond à la rumeur qui affirme qu’elle est un homme: « Ils ont changé mon arbre généalogique »

Ce matin, Brigitte Macron était l’invitée de la matinale de RTL. Au cours de l’interview, la première dame est revenue sur la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux affirmant que c’est un homme. « Au début, j’ai regardé ça d’un petit peu loin. J’en entendais parler et, à un moment donné, je me suis rendue compte qu’ils étaient en train de bouleverser ma généalogie », a-t-elle débuté.

Et d’ajouter : « Ils avaient changé mon arbre généalogique. Les trois quarts de la famille c’était bien, et d’un seul coup, on arrive à mon frère et je suis mon frère. Là, on touche à la généalogie de mes parents. C’est impossible ! ».

« Le premier niveau, ce sont les émetteurs (…) Ensuite, il y a ceux qui relaient et amplifient. Et ensuite, il y a les hébergeurs. Moi, si je ne fais rien alors que ça fait quatre ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible », a continué l’épouse du Président Emmanuel Macron. Et d’ajouter : « J’ai mis 5 jours et demi pour faire supprimer ces contenus, avec un avocat qui est rompu à l’exercice ».