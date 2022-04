Pour la première fois, Emmanuel Macron et Marine le Pen au coude-à-coude au second tour à 51%/49%, selon une enquête publiée cet après-midi

Pour la première fois, selon un sondage Elabe Opinion, publié pour BFMTV, L’Express et SFR, l’écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se réduit fortement au second tour, de l’élection présidentielle avec seulement deux points d’écart. Plus précisément, le président sortant est à 51% et Marine Le Pen à 49%.

A noter toutefois que, selon Elabe, 21% des personnes interrogées « n’ont pas exprimé d’intention de vote ».

Selon les sondeurs, ce resserrement entre les deux candidats s’explique par « une dynamique 1er tour très favorable à Marine Le Pen (+2) et défavorable à Emmanuel Macron (-2) », mais aussi « un meilleur report de voix des électeurs de 1er tour d’Éric Zemmour (82%, +10) et de Valérie Pécresse (34%, +6) en faveur de Marine Le Pen, par rapport au début de semaine ».

Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1801 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1691 inscrits sur les listes électorales. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas. Les réponses ont été recueilles par Internet du 7 au 8 avril 2022.

