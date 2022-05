Pour Marine Le Pen, un élargissement de l’OTAN ne favoriserait pas la paix

Pendant la campagne présidentielle, elle avait notamment plaidé pour un «rapprochement stratégique entre l’OTAN et la Russie» une fois le conflit terminé en Ukraine. Citant une tribune publiée dans le Figaro par l’ancien député souverainiste LR Henri Guaino, la députée du Pas-de-Calais a exprimé son «inquiétude sur le risque de nous voir entraînés dans une guerre qu’en réalité personne n’aura voulu et qui, par un effet mécanique, entraînera toute une série de pays dans un conflit qui, de fait, deviendra mondial».

Sur l’intensification prochaine des livraisons d’armes de Paris à Kiev, Marine Le Pen a ainsi estimé : «Si nous livrons des armes lourdes à l’Ukraine alors nous devenons co-belligérants […] et alors nous sommes en guerre avec la Russie.» La Finlande et la Suède ont soumis le 18 mai leurs demandes d’adhésion à l’Otan et des consultations étaient en cours entre les Alliés pour lever l’opposition de la Turquie à l’intégration des deux pays nordiques dans l’Alliance nord-Atlantique.

