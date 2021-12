Pour Véran, certains non vaccinés sont «enkystés» dans une contestation proche du «délire»

C’est une nouvelle inattendue. Israël fait marche arrière et renonce à la quatrième injection du vaccin Pfizer dans l’attente de résultats d’étude. Une quatrième dose annoncée il y a une semaine Une semaine plus tôt, le Premier ministre israélien Naftali Bennett annonçait, non sans enthousiasme, que l’État hébreu inoculerait aux plus de 60 ans, aux […] More