URGENT : Poutine annonce mettre en état d’alerte la force de dissuasion nucléaire russe !

L’alliance occidentale a promis de « tenir la Russie » et le Belarus « responsables » de l' »invasion » brutale, totalement non provoquée et injustifiée » de l’Ukraine vendredi, avertissant que Moscou devrait payer « un prix sévère » pour ses actions.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à l’armée de mettre les forces de dissuasion nucléaire du pays en état d’alerte dimanche à la suite des « déclarations agressives » de l’OTAN.

L’alliance, a déclaré M. Poutine, a non seulement pris des « mesures inamicales » contre la Russie dans le domaine économique, mais a également permis à de hauts responsables de faire des déclarations agressives à l’encontre de Moscou.

« J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat », a déclaré Vladimir Poutine lors d’un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision.

Here's Putin just now ordering Russia's deterrence (nuclear) forces on "a special regime of duty" in response to foreign sanctions. It's a DEFCON situation. pic.twitter.com/Hhmq5ZAMmO

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 27, 2022