Poutine contre-attaque : « Les dirigeants du G7 torse nu, ce serait un spectacle dégoûtant. Il faut qu’il fassent du sport, je les y encourage »

A l’issue de sa visite de travail au Turkménistan, le 29 juin 2022, Vladimir Poutine a répondu aux questions des médias. L’un des journalistes a demandé : « Le sommet du G-7 en Allemagne s’est tenu sous le signe “comment punir la Russie plus douloureusement”, avec des blagues sur votre torse nu. Le Premier ministre du Canada a même dit : Enlevons nos vestes, soyons plus cool que Poutine. Vous est-il arrivé de discuter de quelque chose comme ça ici au sommet de la Caspienne ? »

Le président Poutine n’y va pas avec le dos de la cuillère pour répondre : « Je ne sais pas comment ils voulaient se déshabiller, jusqu’à la taille ou en dessous de la taille, mais je pense que cela aurait été un spectacle dégoûtant dans tous les cas. »

Puis le chef du Kremlin a encouragé les protagonistes à arrêter l’alcool et à s’adonner au sport. Citant le poète Pouchkine qui aurait dit « Vous pouvez être une personne efficace et penser à la beauté de vos ongles », il a poursuivi : « Par conséquent, je suis certainement d’accord avec cela, tout chez une personne doit être harmonieusement développé, à la fois l’âme et le corps. Mais pour que tout soit si harmonieux, vous devez abandonner l’abus d’alcool, d’autres mauvaises habitudes, vous adonner à la culture physique, au sport. »

Loin de vouloir s’arrêter en route, Vladimir Poutine espère tout de même que les dirigeants du G7 arriveront un jour à son niveau : « Les collègues que vous avez cités, je les connais tous personnellement […]. Et s’ils le souhaitent, ils obtiendront certainement le succès souhaité. Mais ils devront travailler sur eux-mêmes. Et le fait qu’ils en parlent est déjà bien, pour cela je les félicite. »

