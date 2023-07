Poutine est-il derrière les émeutes des quartiers ?

La #France apaisée. Heureusement nous avons évité le chaos et les nazis. 😊

Bon boulot Macron ! Prighozin, si vous nous entendez, nous avons besoin du groupe Wagner en France !!

Poutine doit se marrer.. et à juste titre. #MacronDEGAGE ! #Chaos #emeutes pic.twitter.com/H7PrQ9WCW9 — Péonia (@CalliFanciulla) June 30, 2023

Ça ressemble à un mélange de Mai 68 et Black Friday. Mais ce coup-ci, ça va être difficile d’incriminer les Russes, pour notre presse subventionnée par le grand capital et l’État, ses deux maquereaux. À propos, un photographe de Libé a failli se faire lyncher…

« Un type est venu par-derrière pendant que je prenais des photos et a commencé à taper sur mon casque avec un pavé. J’ai essayé de défendre mon appareil, qui vaut très cher, mais ils étaient plus forts que moi. »

Quand la créature se retourne contre son créateur

Les nuits bleues de Corse ont disparu, elles ont resurgi dans la métropole. Ceux qui ne partent pas en vacances, faute de moyens, s’éclatent sur place entre feux d’artifices, course d’obstacles avec la BAC et pillage de magasins. Bernard Arnault et LVMH peuvent souffler, les pauvres ne pillent que des magasins de pauvres : un Lidl à coups de voiture-bélier à Nantes, un Nike à coups de pompes aux Halles de Paris. Ah, si, quand même un Vuitton à Paris…

Bernard Arnault, propriétaire de Louis Vuitton, avait fait activement campagne pour Macron et contre le camp national avec ses médias. Ce soir, l'une de ses boutiques s'est fait enrichir.#émeutes #fusillade ➡️ Telegram : https://t.co/KQFm0QOsFp pic.twitter.com/2sGzjftqKx — Kim Jong Un ᛟ (@KimJongUnique) June 30, 2023

En revanche, le niveau de conscience est monté d’un cran dans le 93 avec l’emprunt de motos Yamaha, qui seront bien sûr rendues après les tests.

[ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸 Un magasin vendant des motos Yamaha a été pillé en Seine-Saint-Denis. Plus tôt dans la nuit, une concession Citroën avait été vandalisée par des émeutiers. pic.twitter.com/IxwDfpoclT — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 30, 2023

À chaque émeute, on passe un cap, de violence, de conscience et de manipulation : les émeutiers savent qu’ils vont être médiatisés, ils agissent donc en conséquence, pour être médiatisés. Ça nous rappelle les billets de 500 francs refilés par des reporters de TF1 aux caïds pour incendier des bagnoles et faire le scoop tétaniseur de bourgeois.

Selon Le Monde, qui cite le ministère de l’Intérieur, « le niveau de violence de la nuit dernière était supérieur à celui des émeutes de 2005 ». C’est le moment Darmanin ! Mais on sent que même avec 40 000 policiers, tenir en respect ce peuple très énervé à J-391 (des JO), ça va être compliqué.

Nous, ce qu’on a vu, c’est plutôt de la créativité dans l’émeute motivée par la concurrence inter-quartiers et envenimée par les RS : emprunt d’engins de chantier (clin d’œil aux Gilets jaunes en transpalette chez Griveaux en janvier 2019), élimination de caméras de surveillance juchées sur des lampadaires de 10 mètres, rejet de la récupérationite lourdingue de l’extrême gauche…

Quant à la marche blanche cornaquée par les people aux tee-shirts curieusement déjà prêts (il a fallu retoquer les stocks de « Justice pour Adama » en « Justice pour Nahel »), elle a été éclipsée par les exactions racailles : la bien-pensance fait moins de vues que la mal-pensance.

