Le président indonésien Widodo annonce que Poutine participera au sommet du G20 à Bali les 15 et 16 novembre.

Selon RIA Novosti, le président russe Vladimir Poutine assistera bien au sommet du G20 de novembre à Bali, a déclaré le dirigeant indonésien Joko Widodo à Bloomberg.

La veille, Poutine, comme le rapporte le service de presse du Kremlin, s’est entretenu au téléphone avec Widodo. Selon le communiqué, il s’agissait de sécurité alimentaire. En outre, la question des préparatifs du sommet du G20 a été évoquée.

« Xi Jinping viendra. Le président Poutine m’a également dit qu’il viendrait », a déclaré jeudi Jokowi, surnom du président, dans une interview avec le rédacteur en chef de Bloomberg News, John Micklethwait.

