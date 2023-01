Pr Christian Perronne : « Je suis fier d’être traité de complotiste, c’est comme une légion d’honneur ! »

Après un an et demi d’absence, nous avons eu l’opportunité de rencontrer à nouveau le Pr Perronne, toujours disposé à répondre honnêtement à nos questions.. Nous avons abordé des sujets tels que la Covid-19, les vaccins, le conseil de l’ordre, Pfizer, l’ivermectine, et le Pr Perronne a donné son point de vue sur chacun d’entre eux.

Pendant 15 ans, il a présidé des commissions proches des ministères pour conseiller sur les crises sanitaires, les épidémies et les vaccins. Celui qui été aussi expert auprès de l’OMS pouvait être fier de cette carrière irréprochable. Malgré son parcours impeccable, il a soudainement été décrit comme un charlatan par les médias et autres médecins de plateau. C’est à ce moment-là que le Pr Perronne aurait pu baisser les bras, mais il en a été autrement. À ceux qui l’accusent de complotiste, il répond : « Je suis fier d’être considéré comme un complotiste. Quand les médias m’ont presque nommé chef des complotistes français, je les remercie, car pour moi c’est comme la Légion d’Honneur, car les complotistes avaient raison depuis le début ». Nous vous invitons à découvrir l’interview d’un homme qui n’a pas changé une virgule de ses propos depuis le début de la crise et qui aujourd’hui, le temps lui donne raison.