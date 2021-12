Pr Christian Perronne : « Le CSA a demandé aux médias de ne plus me recevoir »

Invité le 13 décembre 2021 sur Radio Courtoisie lors de l’émission Ligne Droite, le professeur de médecine Christian Perronne dénonce l’autoritaire CSA qui fait la pluie et le beau temps à la télévision : « Je veux m’exprimer, mais le CSA a demandé aux médias de ne plus me recevoir. » L’ancien chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches […] More