Pr Christian Perronne : Ne jamais se taire face aux mensonges !

Le professeur Christian Perronne est infectiologue. Il a œuvré dans les plus hautes instances internationales, y compris l’OMS, jusqu’à ce que la gestion de la crise du Covid-19 arrive. Face à l’incompétence et l’incurie du gouvernement et d’Emmanuel Macron, l’homme médecin n’a pas pu se taire. Il a dénoncé un à un avec opiniâtreté tous les mensonges d’un Système qu’il juge responsable de décès qui auraient pu être évités.

Dans son 3e opus, « Les 33 questions auxquelles ILS n’ont toujours pas répondu », chez Albin Michel, le professeur Perronne revient sur ces années de crise où il a subi des attaques sans précédent, aussi bien sur ses compétences en tant que médecin que sur son intégrité. Poursuivi devant l’ordre et réhabilité, il revient sur TVL en toute liberté pour exprimer sa colère et parfois sa tristesse face à ce gâchis.