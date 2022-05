Pr Didier Raoult : « Les deux ministres qui me harcelaient s’en vont. Donc je suis content »

Le Pr Didier Raoult fait le point : une inspection de huit personnes continue de harceler les gens qui font parti de mon pôle. Cela nous a coûté 600 heures de travail, 150 mails, 2 700 documents, soit plus de 10 000 pages. Les ont-ils lues ? Tout cela après des dénonciations calomnieuses de Médiapart, qui se sont dégonflées les unes après les autres.

« L’ancien ministre de la Santé a utilisé les grands moyens de l’État pour régler des comptes personnels. Il est possible qu’il essaie de déconsidérer mon témoignage dans une affaire en cours. Il est parti, moi je reste… Les deux ministres qui n’ont cessé de me harceler s’en vont. Donc je suis content. On verra avec les suivants. »



Selon Google citation et le nouveau site research.com, je suis le deuxième chercheur en France et le premier mondial en microbiologie. Je ne veux pas jouer de rôle politique. D’ailleurs personne ne me l’a demandé. Chacun son domaine. Éric Lander appelé au gouvernement par Joe Biden n’y est pas resté. Comme les divas de l’opéra ne sont pas faites pour chanter en chœur, les chercheurs exceptionnels ne sont pas faits pour la politique.

Source