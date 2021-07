Excellente intervention du Professeur Peyromaure chez Pascal Praud ce matin sur Cnews qui s’interroge sur l’innocuité à long terme des vaccins.

« Ce vaccin ca fait 6 mois qu’il est utilisé en routine et on a pas la preuve encore de son innocuité à long terme, moi je fais confiance au vaccin mais je comprends que les gens peuvent être dubitatifs, il faut avoir un peu de recul »



« On se sait pas combien l’immunité va durer et on ne sait pas si l’innocuité (le fait de ne pas être dangereux) va durer aussi. Ca fait que 6 mois que le vaccin est en place, imaginez qu’on développe une maladie auto-immune… »

« Dans 3 ans quelqu’un qui est vacciné peut développer une maladie auto-immune ? demande Pascal Praud. Ca arrive avec d’autres médicaments ce sont des choses qui sont connues , je ne dit pas que ca va arriver avec le vaccin personne ne peut le savoir ! »

« Je suis vacciné et je comprends les gens qui sont dubitatifs car nous n’avons pas assez de recul sur l’innocuité des vaccins »

« Tout les vaccins qui ont été rendu obligatoire ont des décennies de recul ils sont sûrs, ils ne provoquent aucun effets secondaires dans ces conditions on peut parfaitement les rendre obligatoire. Mais les vaccins qui ont un délais d’existence de 6 mois de mon point de vue éthiquement parlant ce n’est pas possible ! »