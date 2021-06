La 1ère réaction de Pr Raoult après la perquisition à l’ IHU Marseille hier dans une vidéo intitulée » Kill the messenger » (Tuer le messager) postée ce mardi.

Une opération de police a eu lieu hier à l’IHU Méditerranée de Marseille (Bouches-du-Rhône), dirigé par le professeur Didier Raoult. Elle a été menée sur la base de soupçons de liens financiers opaques et de détournements de fonds publics.

« J’ai baptisé 700 bactérie dans ma vie » personne n’a fait ça dans le monde et on se permet de l’insulter en France. »

» Plus on aura raison plus on va être ennuyés » 25% de morts en trop à cause de la mauvaise gestion de ministre de la santé.

Pr Raoult: « D’avoir réussi à faire croire que l’ #hydroxychloroquine est un médicament risqué c’est un des tours de prestidigitation les plus extraordinaires que j ai vue de ma vie!.»

Bulletin d’information scientifique de l’IHU :