« Nous avons une mortalité des vaccinations Covid comparable à celle des non vaccinés », affirme le Pr Didier Raoult, dans son dernier bulletin d’information posté, le 22 juin, sur la chaîne Youtube de l’IHU et intitulé :« Nous avons le droit d’être intelligents ! » .

« La proportion des vaccinés parmi les positifs augmente, et on n’a pas l’impression qu’elle soit radicalement différente de celle des non-vaccinés » Et même gravité/mortalité chez vaccinés et non vaccinés.

« On a eu 572 patients patients vaccinés qu’on a analysé, parmi cela il y’a eu 10% d’hospitalisé, et il y’en a 7 qui sont passés en réanimation et 8 qui sont morts donc on a une mortalité qui est comparable à ce que nous avions chez les non vaccinés »

« Mais je vous rassure, les gens qui meurent c’est des gens très âgés, qui ont une espérance de vie très faible. Cette maladie tue des gens de +65 ans qui ont des facteurs de risques associés. »

Pr Raoult : « la vaccination est moins éfficace envers ce #VariantDelta on a pas une solution parfaite avec ce type du vaccin »

Le Bulletin d’information scientifique de l’IHU – Nous avons le droit d’être intelligents !