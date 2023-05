Première mondiale : un paraplégique remarche grâce à des implants cérébraux et médullaires

Cette première mondiale a été rendue possible grâce à un “pont digital” constitué de deux implants qui restaurent la communication entre le cerveau et la région de la moelle épinière commandant le mouvement des jambes. La technologie WIMAGINE® du CEA capte les signaux électriques engendrés par l’intention de mouvement du patient et les décode grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle pour activer un neurostimulateur placé au niveau de la moelle épinière. Ce dernier, développé par l’EPFL, active les racines nerveuses qui vont ensuite activer les muscles des jambes.

Quelques semaines après l’opération, Gert-Jan avait retrouvé le contrôle naturel de ses jambes et huit mois plus tard, il était de retour chez lui. Les équipes ont intégré les éléments périphériques du système sur un déambulateur pour qu’il puisse être totalement autonome.

Aujourd’hui, Gert-Jan peut se lever, se tenir debout, marcher et monter des escaliers en contrôlant l’amplitude et le rythme de ses pas uniquement en y pensant. Après six mois d’entraînement, les chercheurs ont noté qu’il avait progressivement récupéré des fonctions neurologiques liées à la marche et à l’équilibre. Ces résultats suggèrent que la synchronisation de l’activité cérébrale et du mouvement a favorisé la formation de nouvelles connexions nerveuses.

Le Média en 4-4-2.