Prenant acte d’un vote défavorable, Elon Musk annonce son départ prochain de la tête de Twitter

Après avoir sondé les utilisateurs du réseau social, qui ont voté contre son maintien comme dirigeant de la plateforme, le milliardaire a annoncé se mettre en quête d’un successeur. La situation financière de l’entreprise reste difficile.

Elon Musk a annoncé le 20 décembre sur Twitter son intention de quitter la tête du réseau social dès lors qu’il aura «trouvé quelqu’un d’assez fou» pour le remplacer, précisant qu’il consacrerait son énergie aux «équipes logiciel et serveurs» une fois que ce successeur aura été nommé.

Le propriétaire de la plateforme réagissait au résultat du sondage qu’il avait lui-même initié la veille sur Twitter, demandant s’il devait se retirer de la tête de l’entreprise ou non. Environ 57% des 17 millions de votant avaient répondu par l’affirmative, un résultat dont Elon Musk a finalement pris acte.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022