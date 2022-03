Presque toute la légion étrangère a été éliminée en Ukraine après une frappe Russe près de la frontière polonaise

Une frappe de l’armée russe au niveau de «la localité de Staritchi et la base militaire de Yavoriv» dans l’ouest de l’Ukraine a tué «jusqu’à 180 mercenaires étrangers» selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Confession d’un combattant étranger brésilien, Traduction : « TOUTE LA LÉGION ÉTRANGÈRE A ÉTÉ ÉLIMINÉE. » Il y avait des soldats du monde entier, même des soldats des forces spéciales de différents pays. Le missile a tout détruit, toute la légion étrangère a été exterminée ». »

#UKRAINE

Confession from a Brazilian foreign fighter:

« THE WHOLE FOREIGN LEGION GOT ELIMINATED. » pic.twitter.com/mkBPP4JP6e

— UkraineMaps (@MapsUkraine) March 13, 2022