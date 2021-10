Après Hold-Up, retour sur un chaos, de Pierre Barnérias, voici la suite, tout aussi percutante, sur mes méfaits de la vaccination anti-covid : Primum non nocere.

La bande annonce à elle seule promet un film remarquable. Selon les réalisateurs, « tout ce que « Hold-up » avait initié et suspecté sous forme de questionnement est maintenant révélé et prouvé ». Il n’y a qu’à voir le titre du documentaire (premier principe du Serment d’Hippocrate, « d’abord, ne pas nuire ») pour comprendre que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Effets secondaires des vaccins, cris d’alarme des médecins, mensonges d’État, chiffres falsifiés, tout va y passer. En somme, une crise dite sanitaire passée au peigne fin par « d’anciens journalistes de TF1, France Télévisions, Canal +, et de l’AFP ».

Primum non nocere, D’abord ne pas nuire, prochainement !

La bande annonce complète (11 minutes) :