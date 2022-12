Prix de l’électricité : Un boulanger en liquidation judiciaire alors que son carnet de commandes est plein à craquer

Macron a rendu hommage à la baguette, inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, pendant que les boulangers mettent la clé sous la porte, endettés par le prix de l’énergie dû à sa politique. Une nouvelle catégorie professionnelle est en cours de destruction et la France est une nouvelle fois tournée en ridicule par cette autopromotion.

« Avant, je payais 4 500 € annuellement. Alors là, maintenant, je suis passé à 13 000 € – 14 000 € annuels. C’est un scandale. Moi je veux dénoncer tous ces ministres, tous ces élus qui font de la propagande sur tous les médias. La semaine dernière, on a vu Bruno Le Maire sur BFM qui a dit qu’il ne laisserait crever personne, aucune entreprise, aucun commerçant. Moi, je suis scandalisé, je suis révolté, j’en ai envie de tout brûler, je suis en colère, je suis… je suis en liquidation judiciaire. Je suis endetté. Mais putain ! mais les boulangers sont en train de crever à petit feu et on va mettre la baguette au patrimoine de l’Unesco. »