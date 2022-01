Professeur Didier Raoult: « Il faut être clair, il n’y a pas de contrôle de l’épidémie par les vaccins. Il ne faut pas croire ce que dit la presse »

En pleine crise sanitaire et alors que le Président de la République affirme « emmerder les non vaccinés » , le Pr Raoult jette une nouvelle pierre dans le jardin de la vaccination. Dans une nouvelle vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube il met en doute l’efficacité du « tout vaccinal » :

« On ne peut pas voir qu’il y a un contrôle de l’épidémie par le vaccin. Et c’est le cas dans pratiquement aucun cas d’utilisation des vaccins ADN ou vaccins ARN, il n’y a de contrôle de l’épidémie, zéro. »

« Si y a des gens qui sont étiquetés comme étant d’extrême droite qui trouvent que la liberté est une chose importante, peut-être qu’on se retrouve dans une situation un peu étrange, mais qui a déjà existé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle c’est les gens d’extrême gauche et les nationalistes qui se battent pour la liberté. »

« Ce n’est pas de la science, la vaccination obligatoire, c’est une vision du monde dans laquelle les gens doivent obéir parce que je sais que c’est bon pour eux. Et ça, il faut faire attention, parce qu’on sait où ça mène. Quand on croit qu’on sait ce qui est bon pour les gens, malgré l’évidence, quand on n’est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions, alors on est parti dans une affaire dangereuse. Ça va avec cette idée qu’il faut censurer, ce que l’on voit : à chaque fois que quelqu’un commence à rapporter des données qui ne vont pas entièrement dans le sens du courant officiel, il faut censurer ces données, que ce soit par un moyen ou par un autre. »

.@raoult_didier « On se retrouve dans une situation étrange, comme à la 2eme guerre mondiale, où des gens d’extrême gauche et des nationalistes se battent pour la liberté » « Les extrêmes se battent pour la liberté… Les libéraux se battent pour des obligations… » pic.twitter.com/dwh9K5QAjS — Nicolas Védrines (@NicolasVdrines1) January 4, 2022

La vidéo complète :