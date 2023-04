Propagande anti-espèces : la quasi-totalité des billets de banque comportent des résidus de drogue

[…]

Nous savons que nous pouvons transmettre des maladies, mais une étude scientifique nous apprend que des traces de drogue se retrouvent sur 90 % des billets de banque en circulation en France. Ce sont les gendarmes du département de toxicologie du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) de Pontoise (Val-d’Oise) qui ont dressé ce constat, dix ans après une première étude des experts de la police scientifique, raconte Le Monde.

Au terme d’analyses scientifiques complexes et de comparaisons, le commentaire est sans appel. « Statistiquement, il y a toujours une trace », précise au journal la colonelle Sandrine Sabini, responsable du département de toxicologie de la gendarmerie.

Cocaïne, héroïne, amphétamines, méthamphétamines, ecstasy et THC (le principe actif du cannabis)… Des traces de toute cette pharmacie ont été identifiées sur plus de 90 % des billets, en quantité plus ou moins importante.

Largement en tête du palmarès, la cocaïne, que nous transportons donc allègrement sur pratiquement sur tous les billets de banque.

