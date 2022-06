Quand la TV russe se moque de Macron [VIDEO]

« Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques », déclarait en entretien Emmanuel Macron, le 4 juin. Des propos dénoncés notamment par plusieurs officiels ukrainiens, ainsi que par des responsables politiques des pays de l’Est.

Le président français est l’un des rares dirigeants occidentaux à tenter d’entretenir un dialogue avec son homologue russe Vladimir Poutine, depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis le 24 février, Emmanuel Macron a échangé au moins 9 fois par téléphone avec le maître du Kremlin, selon Ouest-France. Une approche diplomatique qui suscite critiques et moqueries, venant parfois même de Moscou.

Meanwhile on Russian state TV, they’re making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it’s just another day in Moscow. They couldn’t care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus. pic.twitter.com/r9XmuqgHvi

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 6, 2022