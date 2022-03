Quand Poutine s’arrêtera-t-il ?

Selon des sources du Jerusalem Post qui ont assisté aux entretiens entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président russe Vladimir Poutine, ce dernier a proposé au président Volodimir Zelensky une version de sortie de crise. Il s’agirait de renoncer à la région du Donbass, de reconnaître officiellement les dissidents pro-russes en Ukraine, de réduire l’armée, de renoncer à l’adhésion à l’OTAN et de déclarer le pays neutre.

• https://www.jpost.com

Je pense que ces « nouvelles » israéliennes sont tout simplement une invention. Et ce, pour plusieurs raisons :

1- Vous vous souvenez peut-être que le Pentagone et la Maison Blanche ont rejeté avec arrogance les trois propositions avancées par Vladimir Poutine le 21 décembre 2021 pour fournir des garanties de sécurité européennes (arrêt de l’élargissement de l’OTAN, arrêt du déploiement de systèmes d’armes offensifs et de troupes près des frontières de la Russie, et retour de l’infrastructure militaire de l’alliance à ses positions de 1997). Si l’OTAN et les États-Unis se souciaient vraiment du sort de l’Ukraine, il n’y aurait pas de guerre là-bas à l’heure actuelle.

2- Vous vous souvenez peut-être qu’avant le début des opérations militaires, le président Poutine avait exigé à plusieurs reprises que l’Ukraine s’assoie à la table des négociations avec les représentants de la LDNR et applique les dispositions de l’accord de Minsk. Dont l’Ukraine n’a pas mis en œuvre une seule virgule depuis 7 ans. Zelensky, conseillé par Washington, avait refusé.

3- Rappelez-vous que dès le début, l’objectif déclaré de Poutine pour cette opération était « la démilitarisation, la dénazification et le statut neutre de l’Ukraine ».

4- Vous vous souvenez également qu’après le début des hostilités, le président Poutine avait demandé à l’armée ukrainienne de cesser de se battre et d’arrêter de suivre les ordres des nazis qui dirigent l’Ukraine.

5- Vous vous souvenez également qu’au même moment, le président Poutine avait demandé à la population civile ukrainienne de rester à l’écart des combats et de ne pas s’y laisser entraîner.

Ainsi, Zelensky voudrait le bien de l’Ukraine, le commandement de l’armée ukrainienne voudrait le bien du pays, la population ukrainienne, en partie soumise à un lavage de cerveau comme l’est celle de Roumanie, voudrait son propre bien. « Le bien de l’Ukraine » signifie en fait se sacrifier jusqu’au dernier, pour que les USA, à travers l’OTAN, puissent continuer à jouer le rôle de maître en Europe.

En vous souvenant de tout cela, croyez-vous vraiment que Poutine puisse être trompé par un quelconque premier venu pour s’arrêter à mi-chemin ?

Les Israéliens devraient savoir que la politique de Moscou commence à ressembler à celle d’Israël, en ce sens qu’elle recourt elle aussi à des frappes préventives.

Bien que le tumulte médiatique autour de l’Ukraine soit considérable, pour Poutine, Zelensky n’a pas d’importance, il n’est qu’un petit pion que l’on a placé sur son chemin et il le supprimera bientôt. Parce que l’objectif de la Russie n’est pas l’Ukraine, mais de récupérer auprès des États-Unis, par la force si nécessaire, les trois garanties de sécurité que Poutine a exigées dès le début.

Valentin Vasilescu

traduction Avic pour Réseau International