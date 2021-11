Que faut-il savoir sur le mobile learning ?

En rendant l’éducation accessible à ceux qui disposent d’un smartphone et d’un accès stable à internet, le mobile learning peut compléter les systèmes d’éducation formels. À l’heure des avancées technologiques, ce modèle d’apprentissage offre aux étudiants une excellente occasion d’apprendre et de s’épanouir à leur propre rythme. Découvrez dans cet article ce qu’est le mobile learning et les avantages qu’il offre aux apprenants.

Qu’est-ce que le mobile learning ?

Le Mobile Learning est défini comme un moyen d’accéder à des contenus d’apprentissage à partir de n’importe quel appareil mobile. Les apprenants peuvent alors consulter leur cours de n’importe où et à tout moment, contrairement au Blended learning qui est moins flexible et aussi plus coûteux. Le contenu du mobile learning est principalement composé de documents de cours, d’applications éducatives, de blogs ou encore de vidéo pour ne citer que ceux-là.

Quels sont les avantages du mobile learning ?

Le mobile learning possède de nombreux avantages. Il permet en effet de réduire le stress des apprenants, s’adapte aux différents styles d’apprentissage, et bien d’autres.

La réduction du stress pour les apprenants

Les apprenants peuvent accéder instantanément au matériel d’apprentissage, où qu’ils soient. Ils peuvent donc continuer à apprendre là où ils se sont arrêtés la dernière fois. Cette flexibilité d’apprentissage qui tient compte de la vie et des autres activités de l’apprenant est un facteur de réduction du stress en soi. Par conséquent, le mobile learning peut augmenter l’efficacité et la productivité des apprenants de plusieurs crans.

L’adaptation aux différents styles d’apprentissages

À l’ère de la distraction, chaque apprenant a son propre rythme d’apprentissage. Les apprenants peuvent désormais utiliser des supports de cours et des quiz selon leur niveau de difficulté et leur rythme d’apprentissage grâce au mobile learning.

L’amélioration de la collaboration et de la communication

Dans le mobile learning, les participants au cours peuvent faire équipe pour relever des défis et participer à des discussions sur les devoirs du cours. Ces discussions dynamiques en ligne incitent à la collaboration au même titre que les projets de groupe ou les exercices en équipe dans une salle de classe traditionnelle.

L’ajout d’un côté amusant à l’apprentissage

Le mobile learning tient en compte l’envie de divertissement des apprenants en combinant le meilleur de l’éducation et du divertissement dans une nouvelle façon d’apprendre. Cela se constate par exemple à travers les systèmes de gamification qu’il propose.

En somme, vu les nombreux avantages offerts par le mobile learning, il serait judicieux d’opter pour ce modèle d’apprentissage.