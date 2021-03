« Que le pape s’occupe de ce qui se passe dans les églises ! » Marine Le Pen répond au pape François, qui s’inquiète de son arrivée au pouvoir

Le Dr. Patrick Pelloux pète les plombs et prend conscience qu’il s’est fait avoir depuis un an. Même les médecins marconistes qui défendent la politique absurde du gouvernement depuis un an admettent aujourd’hui qu’ils ont été roulés dans la farine.  Voir aussi :YouTube a supprimé plus de 800,000 vidéos qui contredisent l’OMS More