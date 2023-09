Qu’entend Poutine par armes basées sur de «nouveaux principes physiques» ?

par Ilya Tsukanov

La Russie a prouvé pour la dernière fois son penchant pour l’innovation dans la conception d’armes révolutionnaires en 2018, en dévoilant une série de systèmes stratégiques de pointe. Cinq ans plus tard, le président russe a de nouveau mentionné des travaux sur de nouvelles armes mystérieuses basées sur de «nouveaux principes physiques». Spoutnik s’est tourné vers les meilleurs experts militaires russes et américains pour obtenir leurs commentaires.

Le secteur de la défense russe travaille sur des armes de pointe basées sur de «nouveaux principes physiques», a révélé le président Vladimir Poutine.

«Si l’on considère le domaine de la sécurité, les armes basées sur de nouveaux principes physiques garantiront la sécurité de n’importe quel pays dans une perspective historique proche. Nous le comprenons très bien et nous y travaillons», a déclaré Poutine mardi dans un large discours au Forum économique de l’Est.

Poutine n’a pas donné de détails, laissant les médias et les observateurs militaires se démener pour obtenir plus d’informations.

L’encyclopédie en ligne officielle du ministère russe de la Défense définit les «armes basées sur de nouveaux principes physiques» comme «de nouveaux types d’armes dont l’effet destructeur repose sur des processus et des phénomènes qui n’ont jamais été utilisés à des fins militaires».

Au début du 21e siècle, ces armes comprendraient :

Armes à énergie dirigée (laser, accélérateurs, armes à micro-ondes et à infrasons conçues pour détruire ou désactiver la main-d’œuvre, l’équipement ou les installations et infrastructures renforcées de l’ennemi). «Tous les types d’armes à énergie dirigée sont pratiquement sans inertie et, à l’exception des armes à infrasons, sont instantanées […] Les plus grands succès» dans cette direction «ont été obtenus dans l’amélioration des armes laser», selon le ministère de la Défense.

(ultra-haute fréquence et laser), dont les propriétés destructrices sont obtenues grâce à l’utilisation d’un «flux puissant, généralement pulsé, de rayonnement optique électromagnétique cohérent [présent dans certains types de lasers, ndlr], ou d’un rayonnement optique incohérent.» Armes non létales , conçues pour neutraliser les armes, les équipements, le matériel et le personnel sans infliger de pertes irréparables à ces derniers. L’armée russe les divise en systèmes antipersonnel, anti-équipement/matériel et systèmes combinés anti-personnel/anti-équipement/anti-matériel. Il s’agit notamment de diverses armes conçues pour remplacer les outils existants utilisés par les services de sécurité intérieure, tels que les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc, les dispositifs psychotropes, les armes à infrasons et la suppression électronique, ainsi que des agents biologiques et chimiques de qualité militaire qui peuvent se décomposer ou rendre les carburants inutiles. , des produits d’isolation et de caoutchouc, ainsi que des systèmes à ultra-haute fréquence destinés à désactiver les composants radioélectroniques des armes et équipements ennemis.

comprennent les armes dont l’effet destructeur «repose sur l’utilisation de substances radioactives capables d’empoisonner la main-d’œuvre avec des rayonnements ionisants sans explosion nucléaire», avec des matériaux cracheurs de radiations obtenus à partir de restes de combustible nucléaire ou en exposant des éléments chimiques à des flux de neutrons. Pour produire des isotopes radioactifs. Ces armes peuvent être installées à l’intérieur d’obus, de bombes largables, d’ogives de missiles et d’autres munitions conventionnelles, et sont conçues pour contaminer l’environnement pendant des dizaines, voire des centaines d’années. Les armes génétiques sont définies comme «un type d’arme capable d’endommager l’appareil génétique (héréditaire) des êtres humains», notamment par l’utilisation de virus aux propriétés mutagènes, ainsi que «des mutations dérivées de sources naturelles par synthèse chimique ou biotechnologique». Méthodes, pour causer des dommages ou des modifications à l’ADN. Ce type d’armement potentiel est considéré comme particulièrement dangereux au vu de «l’imprévisibilité des conséquences» de leur utilisation, selon l’armée russe.

Sur quels types d’armes basées sur de nouveaux principes physiques la Russie travaille-t-elle ?

L’armée russe, l’État et les instituts de recherche affiliés à l’armée sont pour la plupart restés discrets sur les types d’armes basées sur de nouveaux principes physiques que le pays développe, mais ont néanmoins laissé entendre leurs priorités et leurs préoccupations.

Par exemple, en tant que partie à la Convention sur les armes biologiques, la Russie a interdit totalement la création d’armes génétiques. Dans le même temps, l’armée russe a révélé de manière très détaillée l’ampleur des recherches américaines illégales dans ce sens dans des laboratoires biologiques en Ukraine et dans d’autres pays du monde, sous couvert de préparation anti-pandémique et d’autres recherches civiles.

En tant que propriétaire du plus grand arsenal nucléaire au monde, Moscou a également évité la création d’armes radiologiques, ou «bombes sales», invoquant le danger de leur développement et de leur utilisation possible par des terroristes ou des puissances ennemies, notamment pour des attaques sous fausse bannière contre la Russie.

L’observateur militaire russe vétéran Viktor Murakhovsky a déclaré à Sputnik que les commentaires du président Poutine sur les armes basées sur de «nouveaux principes physiques» faisaient très probablement référence aux lasers et à d’autres armes basées sur la physique des hautes énergies.

Comme dans le domaine des missiles hypersoniques, dans lequel la Russie a pris une longueur d’avance grâce à une base de recherche solide remontant au moins aux années 1970, la recherche russe moderne sur les armes laser remonte également à des études fondamentales menées par de brillants scientifiques du XXe siècle,» a déclaré Murakhovsky, soulignant les travaux de physiciens lauréats du prix Nobel, dont Alexandre Prokhorov et Anatoly Vlasov.

«Nous travaillons sur les armes laser depuis assez longtemps, depuis les années 1970», a déclaré l’observateur. «Aujourd’hui, Sergey Grigorievich Garanin a été nommé concepteur général des systèmes laser. Il travaille à l’Institut panrusse de recherche scientifique en physique expérimentale et dirige actuellement le développement de deux projets, dont un complexe laser et tout un ensemble de systèmes conçus pour assurer la sécurité [nationale].»

En 2016, a rappelé Mourakovsky, le Premier ministre Dmitri Medvedev a assisté à une démonstration d’une arme laser anti-drone à l’Institut de physique des lasers, après quoi l’État a donné son feu vert pour l’introduction rapide de cette technologie dans l’armée.

«Entre autres choses, l’installation laser Peresvet a été créée, conçue pour aveugler les satellites espions ennemis dans les zones où se trouvent nos missiles balistiques mobiles… Un deuxième système laser a été conçu pour détruire les petits drones. Aujourd’hui, ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis et en Chine, des systèmes laser comme l’Astra Gemini sont utilisés de manière intensive sur certains navires. Mais jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune démonstration claire de tels systèmes», a déclaré Mourakhovski.

À l’heure actuelle, estime Murakhovsky, la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie en Ukraine fait des lasers anti-drones le type d’arme le plus urgent, basé sur de nouveaux principes physiques. Ici, a-t-il déclaré, un certain nombre de problèmes initiaux, notamment les performances des lasers dans le brouillard, la pluie et la couverture nuageuse, ainsi que l’énorme quantité d’énergie dont ils ont besoin pour fonctionner, ont empêché leur adoption et leur déploiement à grande échelle.

«L’avantage des armes laser est clair : elles détruisent instantanément leur cible. Mais les inconvénients, notamment dans les applications sur le terrain, sont très importants. Il est en effet nécessaire de construire un générateur électrique séparé pour les systèmes au sol… Le président parlait donc des développements à venir. Nous surveillerons, et le monde occidental tout entier suivra également», a résumé l’expert.

La posture agressive des États-Unis comme principal facteur de motivation

Interrogée sur les facteurs qui poussent la Russie à travailler sur des types d’armements fondamentalement nouveaux, Karen Kwiatkowski , lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force et ancienne analyste du Pentagone devenue lanceuse d’alerte, a déclaré à Sputnik que la doctrine de «confinement» des États-Unis et de l’OTAN était utilisée «pour justifier leurs dépenses et leur entretien en matière de défense». De la domination du dollar dans le monde pendant 40 bonnes années après que ce concept soit devenu vide de sens et dénué de sens», en est le responsable le plus direct.

«L’expansion militaire américaine, et plus particulièrement la lutte du gouvernement américain pour maintenir la domination du dollar et le contrôle mondial de l’énergie, a amené le reste du monde à réfléchir de manière défensive et à développer des stratégies militaires et économiques pour contrer la force et l’hégémonie américaines», a déclaré Kwiatkowski.

C’est un processus dialectique, du point de vue de l’observateur.

«Lorsque les États-Unis rapprochent leur force aérienne, leur armée et leur marine des côtes d’un pays et lorsqu’ils ciblent géographiquement toutes les régions d’un pays, comme en Asie, en Russie et au Moyen-Orient, ces pays réagissent en conséquence. Ceux qui sont économiquement ou politiquement plus faibles et non nucléaires choisissent le terrorisme et parfois la conformité ; ceux de taille moyenne se regrouperont avec d’autres ; et les plus grands pays, et ceux qui ont le plus à perdre, planifient stratégiquement pour contrer la menace connue», a déclaré Kwiatkowski.

«L’armée américaine n’est pas capable de défendre les États-Unis proprement dits, ni ses nombreuses bases à travers le monde… Les politiciens américains confondent l’offensive et l’hégémonie avec la défense, et cette vulnérabilité a façonné les actions défensives et offensives de [ zones] du monde que les États-Unis considèrent comme leurs ennemis et leurs menaces», a ajouté l’observateur.

En fin de compte, Kwiatkowski estime que les pays qui donneront le ton en matière de création de nouveaux systèmes de défense avancés du futur seront ceux qui seront «ouverts à toutes sortes de technologies» et prêts à «concevoir de nouvelles armes et améliorer les anciennes».» et qui ont «un pays dans lequel les ingénieurs sont bien éduqués et ont l’esprit scientifique».

source : Spoutnik Globe via La Cause du Peuple