Qu’est-ce que la crypto PancakeSwap ? 4 raisons d’acheter.

PancakeSwap est un échange décentralisé (DEX), permettant aux investisseurs d’échanger des jetons BEP-20. Les jetons BEP-20 sont des jetons construits sur la Smart Chain de Binance qui n’ont pas leur propre blockchain. La plateforme est construite sur Binance Smart Chain plutôt que sur Ethereum, ce qui lui confère un certain nombre d’avantages. Les premiers investisseurs de Cake ont vécu une véritable aventure au cours de l’année écoulée – le prix du jeton a été multiplié par plus de 30 depuis janvier.

Compte tenu de la forte tendance à la croissance séculaire qui anime l’espace de la finance décentralisée (DeFi) et de l’impressionnante base d’utilisateurs de PancakeSwap – la plus importante pour une application décentralisée (dApp), il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les investisseurs en crypto-monnaies s’intéressent à Cake en ce moment.

Caractéristiques de la crypto PancakeSwap

Le statut de PancakeSwap en tant que bourse décentralisée de premier plan sous-tend le fort potentiel de croissance de la valeur du jeton.

Le jeton Cake a des frais moins élevés et est plus liquide que ses rivaux.

Le jeton Cake peut être misé à un rendement élevé, offrant ainsi un excellent potentiel de revenu passif.

Motley Fool émet une rare alerte d’achat « All In ».

Le jeton de gouvernance Cake présente certains avantages par rapport à de nombreuses autres crypto-monnaies.

Avez-vous déjà voulu avoir votre gâteau et le manger aussi ? Avec le jeton natif de PancakeSwap ( CAKE ), Cake, il existe une opportunité émergente d’investir dans un écosystème diversifié et de posséder un jeton de gouvernance avec une réelle utilité.

1. Des frais moins élevés

Il est impossible de parler de PancakeSwap sans mentionner son principal rival et plus grand concurrent, Uniswap (CRYPTO : UNI), qui est basé sur la blockchain Ethereum (CRYPTO : ETH).

Uniswap, bien que plus ancien et mieux établi, est également accablé par la récente stagnation du réseau Ethereum. Les frais sur la blockchain Ethereum augmentent quotidiennement, et avec ces frais d’essence croissants, Ethereum 2.0 peut parfois sembler une réalité lointaine.

PancakeSwap ne souffre pas de ces problèmes. Ses frais sont d’un montant beaucoup plus gérable de 0,2 % pour les utilisateurs qui utilisent des liquidités dans leurs pools. De plus, ces frais ne sont pas payés en Ether. Cela permet un plus grand nombre de transactions et des marges bénéficiaires plus élevées pour les traders et les investisseurs. Ce sont là d’excellentes choses pour l’évolution du prix d’un jeton.

Les frais de transaction compétitifs sont parmi les principaux moteurs de la popularité de ce réseau, et sont une explication clé de la façon dont PancakeSwap a attiré une si énorme communauté d’utilisateurs. Un rapide coup d’œil sur les médias sociaux montrera à quel point ce projet passionne de nombreux investisseurs.

2. Options de jalonnement

Le jalonnement, ou le processus consistant à mettre ses jetons en jeu pour aider à valider des transactions sur une blockchain ou à fournir des liquidités aux échanges décentralisés, est l’une des principales possibilités de revenu passif dont disposent les investisseurs en crypto-monnaies. Grâce au staking, les investisseurs peuvent gagner des jetons supplémentaires sur des blockchains utilisant un modèle de validation proof-of-stake, ou dans des pools de liquidité que les échanges décentralisés utilisent pour faciliter les transactions.

Les investisseurs peuvent avoir la tête qui tourne en regardant les rendements annuels en pourcentage (APY) des investissements en crypto sur diverses plateformes. Jetons un coup d’œil à ce qui est possible lorsqu’on mise Cake dans un pool de sirop sur PancakeSwap.

Actuellement, 16 jetons peuvent être mis en jeu dans les pools du réseau, le pool le plus mis en jeu, Auto CAKE, rapportant un rendement annuel de 72,70 %. Il existe des pools avec des récompenses encore plus importantes.

Le jalonnement de Cake sur PancakeSwap offre de nombreux avantages par rapport à l’agriculture de rendement traditionnelle. Principalement, toutes les options de jalonnement de la plateforme offrent un rendement extrêmement élevé, et ce ne sont pas des pools de liquidité traditionnels. Cela dit, lorsqu’on participe à l’agriculture de rendement, il faut être conscient d’un certain nombre de risques spécifiques. Les investisseurs sont exposés à ce que l’on appelle une « perte impermanente », c’est-à-dire que si le prix d’un actif augmente ou diminue, les bénéfices peuvent être inférieurs à ce qu’ils auraient été si ces actifs avaient simplement été conservés dans un portefeuille froid. Le jalonnement ne comporte pas cette forme de risque.

Lorsque l’on compare UNI à Cake, il est facile de voir qui l’emporte. Comme UNI ne peut pas être échangé sur la plateforme Uniswap, il est simplement utilisé comme jeton de gouvernance. Cake a simplement plus d’utilité et offre plus d’options aux détenteurs pour générer des revenus passifs.

3. Une plus grande liquidité

La meilleure chose à propos de la chaîne intelligente de Binance est probablement sa liquidité. PancakeSwap peut se vanter d’avoir le plus grand nombre d’utilisateurs quotidiens de tous les dApp, et le quatrième plus grand volume de marché. Il dispose d’une intégration étonnante des portefeuilles et prend en charge des portefeuilles populaires comme WalletConnect, MathWallet, TokenPocket, TrustWallet et même MetaMask.

Cake a un volume quotidien extrêmement élevé, et c’est une excellente nouvelle pour un investisseur qui cherche un jeton à miser. Il est facile d’entrer et de sortir de Cake. Tous les jetons dans l’espace des crypto-monnaies ne peuvent pas dire cela. En fait, la plupart ne le peuvent pas.

4.Creative crypto PancakeSwap

La créativité de la crypto-monnaie PancakeSwap l’a rendue populaire auprès des utilisateurs . En 2022, il est devenu populaire parmi les joueurs de jeux vidéo. Mais la popularité de la crypto PancakeSwap ne s’est pas arrêtée là et elle a été remarquée par les casinos en ligne . Il y a des rumeurs que très bientôt , la crypto PancakeSwap sera disponible pour les dépôts dans les casinos en ligne et pour jouer avec elle au lieu du bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie. Vérifiez casino en ligne avis, vous y trouverez les casinos qui accepteront très bientôt les crypto-monnaies PancakeSwap.

Un dernier mot

Tous les investissements en crypto-monnaies comportent des risques. C’est un marché hautement spéculatif, et les rendements que nous avons vus ces dernières années sont stupéfiants. Ce qui devrait nous faire réfléchir, cependant, c’est de surallouer notre portefeuille à des actifs qui promettent des rendements irréalistes. Le gâteau peut faire partie d’une stratégie d’investissement judicieuse exécutée avec prudence.

Binance lui-même n’est pas sans problèmes. Elle fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations de délit d’initié et de manipulation du marché. L’issue de cette enquête pourrait avoir un effet négatif sur Cake et sur l’ensemble de la chaîne intelligente de Binance. Par conséquent, il convient d’investir avec prudence.

Cela dit, il est clair que Cake est l’un des jetons de gouvernance les plus liquides, les plus lucratifs et les plus faciles à mettre en jeu. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il est si populaire.