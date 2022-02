Qu’est-ce que le sommeil biphasique et quels avantages pouvez-vous en tirer ?

par Dr Gérard Delépine. « Il n’y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux experts s’accordent à le dire » ~ Avigdor Lieberman, ministre d’Israël Dans le monde réel, les pass se révèlent à l’usage sanitairement contre-productifs et économiquement et sociologiquement désastreux. Les pass favorisent les contaminations. Une quinzaine de pays ont […] More