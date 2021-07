Qui se cache derrière Big Pharma et Big Media ? BlackRock et le groupe Vanguard. Ensemble ils possèdent le New York Times, d’autres grands médias et… Big Pharma.

Vanguard et BlackRock sont les deux principaux propriétaires de Time Warner, Comcast, Disney et News Corp, quatre des six sociétés de médias qui contrôlent plus de 90% du paysage médiatique américain. Au total, ils détiennent des participations dans 1 600 entreprises américaines, dont les revenus combinés s’élevaient à 9 100 milliards de dollars en 2015.

Si l’on ajoute le troisième plus grand propriétaire mondial, State Street, leur propriété combinée englobe près de 90% de toutes les entreprises du S&P 500.

Vanguard est le principal actionnaire de BlackRock. Les familles les plus riches du monde sont liées aux fonds Vanguard.

Les actions des plus grandes entreprises du monde sont détenues par les mêmes investisseurs institutionnels. Ils sont tous propriétaires les uns des autres. Cela signifie que des marques « concurrentes », comme Coke et Pepsi, ne le sont pas vraiment, puisque leurs actions sont détenues par exactement les mêmes sociétés d’investissement, fonds de placement, compagnies d’assurance, banques et, dans certains cas, gouvernements.

Un rapport de Bloomberg indique que ces deux sociétés, en 2028, auront ensemble des investissements d’un montant de 20 000 milliards de dollars. Cela signifie qu’elles posséderont presque tout.

Vanguard le principal actionnaire de BlackRock depuis mars 2021, n’est pas coté en bourse. Ceux qui possèdent Vanguard n’aiment apparemment pas être sous les feux de la rampe. Rothschild Investment Corp et Edmond De Rothschild Holding en font partie, tout comme la famille italienne Orsini, la famille américaine Bush, la famille royale britannique, la famille du Pont, les Morgan, les Vanderbilt et les Rockefeller, comme propriétaires de Vanguard.

BlackRock et Vanguard possèdent Big Pharma

En février 2020, BlackRock et Vanguard étaient les deux plus grands actionnaires de GlaxoSmithKline, avec respectivement 7% et 3,5% des actions. Chez Pfizer, la propriété est inversée, Vanguard étant le premier investisseur et BlackRock le deuxième plus grand actionnaire.

BlackRock et Vanguard possèdent les médias

En mai 2021, BlackRock est le deuxième plus grand actionnaire des médias. Vanguard et BlackRock sont également les deux premiers propriétaires de Time Warner, Comcast, Disney et News Corp, quatre des six sociétés de médias qui contrôlent plus de 90% du paysage médiatique américain.

BlackRock, Vanguard et State Street possèdent 90% des grandes sociétés

BlackRock prête de l’argent à la banque centrale. BlackRock et Vanguard détiennent des actions de nombreuses entreprises, dont Microsoft, Apple, Amazon, Facebook et Alphabet (Google et Yahoo). Il serait presque impossible de les énumérer toutes.

Si l'on ajoute le troisième plus grand propriétaire mondial, State Street, leur propriété combinée englobe près de 90% de toutes les entreprises du S&P 500.

La pandémie de Covid-19 trace opportunément la voie à une Grande Réinitialisation. Et au centre de Big Pharma, vers lequel s’écoulent tous les flux de richesse mondiaux, nous trouvons BlackRock et Vanguard.

source : https://lemediaen442.fr

traduit et adapté par Jacqueline pour Le Média en 4-4-2