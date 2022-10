« Qu’il fasse son travail et qu’il rende des comptes aux Français » : Cyril Hanouna répond à Eric Dupond-Moretti sur l’affaire Lola (VIDEO)

Ce 24 octobre dans TPMP, Cyril Hanouna est revenu sur les réactions à son égard du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti suite à l’affaire Lola.

« Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer mais pour moi, si on a toutes les preuves, c’est perpétuité directe. Je suis désolé (…) Je pense que le procès doit se faire maintenant. Ça doit se faire en quelques heures », avait-il notamment estimé. Des propos qui étaient remonté aux oreilles de Eric Dupond-Moretti. Invité vendredi soir de C à vous, le Garde des Sceaux avait dénoncé sa vision « moyenâgeuse » de la justice et avait accusé Cyril Hanouna de « flatter les bas instincts » pour « faire de l’audience ». Ce dernier a rééitéré ses propos et s’est confié dans TPMP. « Eric Dupond-Moretti a dit que l’on retournait au Moyen-Age. Pour moi, c’est leurs méthodes qui sont celles du Moyen-Age.

"Je ne veux plus qu'il y ait d'affaire Lola (…) Qu'il fasse son travail" "Pour moi, c’est perpétuité direct" : Retour sur les réactions aux propos de @Cyrilhanouna sur l’affaire Lola. #TPMP pic.twitter.com/j1U6b70uIF — TPMP (@TPMP) October 24, 2022