Quotidien : une énorme explosion surprend les journalistes en Ukraine juste avant un duplex

Des images impressionnantes qui rappellent le danger d’informer depuis une zone de guerre. Alors qu’ils se préparaient à prendre l’antenne, depuis Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, trois journalistes de Quotidien ont été surpris ce lundi 2 janvier au soir par une énorme explosion, quelques dizaines de mètres derrière eux.

La scène, diffusée dans l’émission de TMC, devant le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, invité en plateau, montre la violence de l’explosion. Les journalistes Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Théo Palfray n’ont pas été blessés, mais ils racontent avoir eu une grosse frayeur.

« On ne sait pas s’il y a des victimes, en tout cas on était les seuls dehors. On était sur le parking devant notre hôtel, ça faisait une heure qu’on était là, on était prêt pour le duplex. On ne sait même pas où c’est tombé exactement, on sait juste que c’était très bruyant, on avait de la poussière plein les yeux et plein la bouche […] On a eu très peur », a raconté Paul Gasnier, joint au téléphone par son équipe peu après l’explosion, confiant avoir encore « un peu les mains qui tremblent ».