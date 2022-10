Ragnar le Breton démonte les médias et les politiques en plein direct

Sur France 2 ce samedi 29 octobre dans « Quelle époque ! », le comédien Ragnar le Breton a raconté les dessous d’un reportage de M6 auquel il a assisté il y a plusieurs années.

« certains médias, pas tous » jouent « un rôle dévastateur dans les relations humaines » et « dans la société ». Se disant « très fier d’être français », le comédien a pris l’exmple de sa grand-mère « qui est en Bretagne et qui n’a pas accès à certaines connaissances, à certaines choses qui peuvent se passer par exemple sur Paris ». « Elle regarde BFMTV, elle devient raciste ! C’est une réalité. C’est vrai ! », a-t-il expliqué.

“Ma grand mère est devenu raciste en regardant BFM…il y’a 10 ans M6 m’a contacté pour un reportage “positif” sur les banlieues et m’a demandé finalement des voilées et des barbus et a payé des jeunes pour bidonner le reportage.”pic.twitter.com/AuxkKDunOa

— moonbee (@BMoon_bee) October 30, 2022