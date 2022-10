Ramzan Kadyrov envoie ses fils de 14, 15 et 16 ans au front en Ukraine : « Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre »

« Le temps est venu (pour eux) de s’illustrer dans une vraie bataille. » Dans un message publié sur Telegram, le président dirigeant de la région russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a annoncé lundi envoyer trois de ses fils combattre en Ukraine.

Dans son message, il a indiqué que ses enfants Akhmat, Eli et Adam, âgés respectivement de 16, 15 et 14 ans, suivaient « depuis longtemps » des entraînements militaires pour apprendre à utiliser « différentes armes ».

« Je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact », a poursuivi Ramzan Kadyrov.

Kadyrov announced that he will send his underage children to war ASAP: Ahmat, 16, Eli (15), Adam (14).

This means that Russia is legitimizing participation of underaged people in combat.

